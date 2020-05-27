【「台北文華東方酒店」今（27日）宣布資遣部分員工，6月1日起將暫不對外開放住房服務。（圖自台北文華東方酒店官網）】

在台灣新冠肺炎疫情逐日趨緩、政府推出各式紓困方案之下，卻並非對所有業者來說是可救命的即時雨，國際奢華飯店品牌「台北文華東方酒店」今（27日）突然宣布將客房部員工資遣，6月1日起將暫不對外開放住房服務，為業界拋下震撼彈。

雖然政府已預計將在祭出安心旅遊補助、振興券等措施來刺激國旅市場，但對於過去海外客佔多數的業者來說仍緩不濟急，台北文華東方酒店表示，由於新冠肺炎疫情在全球蔓延，國際旅客跨境旅遊無法短時間內回復，因此很遺憾地、不得不做出資遣部分員工和停止客房營運的決定；不過飯店內部份餐飲包含米其林1星中餐廳「雅閣」、義大利菜餐廳「Bencotto」、「M.O. Bar」、「文華餅房」仍會照常營業，會議服務、婚宴服務和芳療中心也將持續提供服務。

台北文華東方酒店將依照調整後的營運規劃，對員工工作內容做調整，關於遭資遣員工之確切人數雖不便透露，但員工們的最後上班日期不盡相同，將會依據相關的勞動法令規範及程序辦理，以顧及員工權益；至於客房何時重新開放，則視疫情發展而定。台北文華東方酒店表示，期望在疫情過後，國際觀光旅遊的盛況重現之時，會盡快回復全館運作，並再度以最好的傳奇式經典服務、舒適雅致的客房與設施迎客。

(中時 )