新冠肺炎疫情在全球肆虐，美國各大城市逐漸重啟經濟活動，加上新冠疫苗開始試驗，預計7月報告出爐，加上美國5月份消費者信心指數意外走升，市場持續樂觀情緒，道瓊期指周三(27日)盤前上漲逾300點。

道瓊指數周二盤中一度大漲逾700點，並站上25000點關卡，但在美國政府揚言北京當局通過香港國安法，就要制裁陸企，導致道瓊指數拉回部份漲勢，收漲529點。

但市場仍期待美國重啟經濟所帶來的正面消息，包括美國經濟諮商會 (Conference Board)周二公布的美國 5 月份消費者信心指數，從4月修正後的85.7走升至86.6，儘管依然落後市場預期的87.5，卻顯示美國經濟的確正在復甦。

截至台北時間晚間6點30分，道瓊期指上漲341點或1.36%、暫報25343點；標普500指數期貨上漲35.25點或1.18%、暫報3029.75點；那斯達克100指數期貨76.12點或0.81%、暫報9482.62點。

不過，國際能源署（IEA）預估，今年國際全球能源支出將驟減4000億美元，油價連日來漲多拉回，西德州原油(WTI)7月交割期貨價格現報每桶下跌0.47美元1.37%、暫報33.88美元；布蘭特原油期貨價格每桶走跌0.59美元或1.63%、暫報35.58美元。

(中時電子報)