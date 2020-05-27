新北市金山區北23-1縣道去年「米塔」颱風侵襲時，受損嚴重，大雨導致當地淹水，面積達1200坪，最深時甚至淹到約500公分，新北市斥資700萬整治，設置排水箱涵、漿砌塊石排水溝，已於11日完工，新北市長侯友宜昨日視察整修成果，相當滿意市府同仁的表現。

「米塔」颱風去年9月28日帶來狂風豪雨，導致金山區北23-1道路淹水，人車無法通行，區公所緊急派人前往抽水，無奈範圍太大，只能向市府求援。

市府當時派出多輛抽水機具協助，不過情況嚴重，無法迅速抽乾積水，工程人員擔心淹水造成土石崩塌，又派出挖土機具開挖輸水溝，暫時解決問題。

新北市工務局、農業局在颱風過後派人會勘，並研擬整治工程，編列預算700萬，在淹水區域設置長132米的排水箱涵、並在排水前端設置直徑3米的集水井、排水末端設置長7.5米漿砌塊石排水溝，同時將周邊土石方整平滾壓。

侯友宜表示，相當感謝金山區長陳國欽及農業局、工務局的認真，為了民眾的安全費了許多心思，今年颱風來臨時，民眾不用再為水患擔心，新北市一定會將防汛做到最好。

金山區長陳國欽指出，此項整治計畫於3月17日開始，5月17日完工，工程人員日夜趕工就是希望能在颱風來臨前完成此案，21日曾有豪大雨，分雨量高達15毫米，排水箱涵立刻發揮作用，迅速排水，居民終於可以放下心中石。

(中時 )