中印西段邊境地區出現軍事對峙，傳中印均在對峙區域附近大規模增兵，中國外交部發言人趙立堅5月27日回應指，當前中印邊境局勢總體是穩定的、可控的，話中並未否認增兵。更重要的是國家主席習近平警告性講話受矚目，凸顯中方堅決的態度。

中國與印度軍隊5月2因西段邊境界線問題爆發大規模的鬥毆事件，雙方隨後展開談判，20日傳出軍事協商破局，雙方在拉達克爭議地區的控制線（LAC）界定上無法取得共識，印度無法接受中國單方面要求退讓控制範圍；中國認為印度越界修築公路，並表達強烈反對。對此，印度目前調兵進駐戰備地區，而中國解放軍也重兵集結，並將「西海艦隊」進駐衝突地區。

面對軍事對峙日趨緊急，除中國外交部發言人趙立堅發言未否認增兵，國家主席習近平26日在出席十三屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，「要堅持底線思維，全面加強練兵備戰工作，及時有效處置各種複雜情況，堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護國家戰略全局穩定」。

據多維新聞網指出，所謂「底線思維」即是決策者會認真計算風險，評估可能出現的最壞情況，並接受這種情況。而對於中印邊境爭端，最壞的情況當屬發揮小規模衝突，乃至引發中印邊境戰爭。習近平談話可能是發出信號，指若印度膽敢鬧事，後果將自食惡果。

(中時電子報)