罷韓團體涉發放價值130元的抗菌洗手液，經立委向法務部政務次長蔡碧仲舉發，卻引發蔡「超過30元賄選不是絕對標準」的發言，法務部27日傍晚發出新聞稿重申，檢察機關查賄只有嚴禁賄選一個標準，法務部及所屬的檢察機關必定嚴正執法，堅定查察賄選，至於價值30元的文宣品，是否足以動搖或影響有投票權人的意向，還是由檢察官依個案認定。

法務部指出，所謂30元查賄標準，是在2001年間一、二審檢察長會議的結論，當作檢察機關查察賄選的參考。所以30元以下價值的物品，是指單純文宣附著宣傳使用，能不能影響投票權人的意向，個案上仍由檢察官依法認定。

法務部強調，是否涉及賄選，本來就不是僅憑金額多寡，還要釐清候選人與選民間有無行、收賄的意思，並應就所給的物品是否足以改變選民的投票意願，也就是有沒有對價等要件綜合判斷，這也是最高法院歷來一致的見解。

法務部說，檢察機關查賄只有一個標準，就是嚴禁賄選，法務部及所屬機關除了嚴守行政中立外，對於任何以暴力、金錢介入罷免投票或意圖使罷免案通過，或否決而散布謠言或傳播不實之事等違法行為，檢察機關必定嚴正執法，堅定查察賄選，以維護公正、純潔的投票環境。

(中時 )