新冠疫情重創全台經濟，北市府今年編列的災害準備金即將用罄，台北市長柯文哲27日赴北市議會報告今年度第一次追加減預算案，通過追加災害準備金7億元，其中5億用於紓困、振興、2億用於防災；但議員秦慧珠痛批，柯僅用簡單書面報告，紓困、振興具體方案隻字未提，「用4張紙騙走5億！」

北市7億元災害準備金截至5月20日僅剩1.3億，柯文哲今赴北市議會報告追加減預算內容，4張A4簡報5分鐘說明完畢，通過追加災害準備金7億元、廣慈博愛園區新建工程參見工程款6億元、漢中街45號國有地有償撥用第一期價購款2800萬，其中廣慈博愛園區新建工程參見工程另由社會局工務預算撥充社發基金，追減18.7億，3案共計追減5.42億。

秦慧珠批評，「只用4張紙，就騙走5億」，柯追加減預算報告中，關於紓困振興方案什麼都沒寫，就輕鬆鬆鬆拿到預算，高雄已訂出振興措施時間表，6月1日起就會實施，台南也要發500元消費券，台中更是4月就發酷碰券，桃園也有明確方案，北市卻毫無具體振興辦法。

柯回應，振興措施要做什麼，要再想一下。

秦慧珠說，預算拿走還要想一下，根本騙錢、空洞，市府不如每人發200元消費券，台北250萬市民，剛好5億，否則柯把預算騙走，什麼都沒留下。

議員苗博雅表示，千人防疫就業2.0成效不好，職缺數雖一直增加，但到5月26日前錄取率皆不到3成，錄取人數都不到500人。

柯文哲坦言，因為預算只有1.0的一半，才導致申請意願不高；勞動局長陳信瑜解釋，是因部分面試者認為工作不適合。

苗博雅建議，千人防疫就業不符民眾需求，預算不要一直花在此，要對症下藥，把預算放在更有需要的地方。

(中時 )