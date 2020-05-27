因為新冠肺炎疫情，許多人為了避免感染因而減少出門，家中養的寵物更是「悶到爆」，為了鼓勵民眾逐步恢復日常生活，盛牧開發有限公司27日在高雄舉辦「寵物專用長效鋅」抗菌液產品發表會，「長效鋅」抗菌液於戶外活動前後使用，讓寵物可以跟著主人一起開心出門趴趴走。

「寵物專用長效鋅」抗菌液產品發表會上，包括產品研發團隊研究長效鋅15年以上的博士程遠東及總經理許明偉等人一同出席活動，現場也邀請到黃金獵犬萌萌擔任主角，由寵物訓練師溫蒂示範讓寵物用「長效鋅」抗菌抑清潔消毒的小撇步，還有寵物溝通師桑雅協助飼主了解與寵物互動的心聲，場面溫馨又逗趣。

活動中為了證實「長效鋅」的效用，廠商直接在現場進行實驗，利用狗狗的玩具，展現「長效鋅」消毒效果，實驗證實，未經處理的狗玩具測得高達1萬8千以上的菌量(RLU)，使用「長效鋅」後，立即取樣只有測得13的菌量(RLU)，抑菌效果超過99.99％以上。

許明偉表示，「長效鋅」經SGS認證能長時間抑制病菌，寵物出門前後施用，能達到防護效果。據報導國外有幾起寵物感染新冠肺炎的案例，加上寵物外出喜歡在四處聞嗅、趴躺，加深飼主帶寵物出門疑慮，使用「寵物專用長效鋅」進行防護，飼主就可以安心帶著寵物出門趴趴走。

(中時 )