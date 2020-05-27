民以食為天，大陸豬價到底能否回到每斤10元（人民幣，下同）的時代，各界都很好奇，對此，大陸農業農村部部長韓長賦表示，經過多項措施，批發市場豬肉價格已經連續13周小幅下降，比價格最高時下降了23％，每公斤下降了約12元。新希望董事長劉永好更表示，豬肉價告的情況明後年將逐步好轉，明年、後年還可能豬肉過剩。

據商務部監測，5月11日至17日，豬肉批發價格每公斤38.91元，比前一周下降7.4％。這是春節後，豬肉批發價格每公斤首次跌破40元。韓長賦也說，從去年10月開始，能繁母豬開始止降回升，至今連續7個月成長，到5月已比去年9月成長了18.7％，生豬存欄也連續3個月成長；「按照這個勢頭走下去，實現今年生豬生產恢復目標，也就是恢復到基本接近常年水平還是很有希望的。」

不過，農業農村部調度監測發現，現在還有一些地方扶持生豬生產的政策落實得還不到位，也有個別省分生豬生產恢復還有波動；為此，農業農村部下達了各地生豬生產恢復的目標任務，下一步要會同有關部門進行督查，壓實地方責任。

那支持生豬生產，還可有哪些方法？劉永好建議，加大金融支持力度，在國家層面設立生豬產業發展母基金或發行特殊國債，重點支持規模化生豬養殖項目。劉永好舉例，「比方說在專項債中，撥出一部分做成養豬專項債或者發行養豬專項基金，來重點支持我們養豬產業鏈上的企業，包括養豬戶、育種戶，也包括我們的冷鏈物流、倉儲、屠宰肉食品加工和市場淨化的建設等。」

劉永好也建議，適當推廣聚落化養殖模式，在種豬調配上加強跨區域協調，適應產能恢復期的跨區域生產佈局需要；同時，國家可鼓勵企業加大養豬技術創新和人才培養。

至於豬肉何時能重回10多元一斤？劉永好認為，現在包括互聯網、地產行業都開始養豬，隨著豬越養越多，豬肉價格恢復正常是完全可能；豬肉價高的情況將在明後年逐步好轉；到了明年、後年，豬肉可能出現過剩的情況，「最後的格局就是價格跌破成本線，進入低谷期。」

(旺報 )