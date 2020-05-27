屏東縣潮州鎮公所促進鎮內消費，6月2日起在潮州鎮累計消費滿1000元，可憑發票兌換「潮州火車站建站百年紀念一卡通」。（潘建志攝）

疫情趨緩，中央擬推振興券促進經濟消費，地方政府也加碼推優惠辦活動。屏東潮州鎮公所推出消費滿千送一卡通活動，6月2日起在潮州鎮累計消費滿1000元，可憑發票兌換「潮州火車站建站百年紀念一卡通」1張，希望帶動鎮內消費及觀光。

潮州鎮公所主祕王建元說，今年2月22日是潮州火車站建站百周年，公所推出車票造型的紀念版一卡通，非常受歡迎，很快就索取一空。因詢問度仍高，公所因此再推出限量1萬張的紀念一卡通，希望結合疫情解封後，推廣鎮內觀光與消費。

6月2日起只要憑著5-6月份（含）之後在潮州鎮的消費發票，累計滿1000元以上，可到「潮州日式歷史建築文化園區」兌換潮州車站百年紀念一卡通，每人限兌換1次，兌完為止。

另外，6月1日後捐助「潮州鎮社會救助金專戶」，捐款金額下限1000元，持捐款收據也能兌換1張紀念版一卡通。王建元指出，如果1萬張一卡通全部兌換完畢，等於替潮州創造1000萬元以上的消費，也同時能透過一卡通行銷潮州，讓更多人認識潮州。

台灣好基金會6月2日也將潮州日式歷史建築文化園區舉辦「潮生活」特展，吸引更多人到潮州觀光。潮州現在有各式美食、傳統及現代的辦手禮，民宿也愈開愈多，歡迎大家到潮州體驗小鎮風情。

(中時 )