早年以「花系列」戲劇走紅的崔佩儀與韓籍老公Sam在2001年結婚，27日被週刊報導19年婚姻亮紅燈，懷疑老公與貼身助理搞曖昧，甚至還吵到鬧離婚，崔佩儀今先是不以為意，稍晚透過律師發出聲明，該報導未經查證，也侵害崔佩儀名譽，影響家庭生活，將保留法律追訴權，籲請各界及媒體勿以訛傳訛。

週刊報導崔佩儀2003年生下兒子貝克宇後，Sam就沒碰過她，過著17年的無性生活，還傳出兩人最近吵到鬧離婚。面對婚變傳聞，崔佩儀不以為意，一早仍照常在臉書分享工作日常，貼出昨晚與台視、三立《跟鯊魚接吻》劇組開心喝殺青酒的許多歡樂照片，她的臉書半個多月前也才曬出老公和兒子為她溫馨過母親節的其他照片。

崔佩儀5月8日在臉書寫到：「老公榨果汁給我喝、兒子幫我按摩，兩個人還特別帶我去買母親節禮物，平常我為這個家的付出他們父子倆都知道，也祝天下偉大的媽媽母親節快樂。」5月10日母親節當天更是曬出與老公十指緊握的親密照，寫著「家人能平安的在一起就是幸福，度過一個平安快樂的母親節」，看不出婚姻異樣。

崔佩儀遭週刊報導婚變，委託律師發聲明，澄清該報導未經查證為子虛烏有不實消息。（翻攝畫面）

(中時 )