人民幣匯率近幾日持續下跌，27日離岸人民幣兌美元匯率跌幅進一步擴大，單日內一度跌超300點、最低報7.1759，創2019年9月以來新低。而在岸也同樣在收盘大跌逾190点報7.1547價位，一同來到近9個月的低點。

外匯交易員表示，美國方面就港版國安法的強力威脅明顯加劇市場擔憂，加上購匯客盤較多，導致人民幣大幅走弱。瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰指出，預計未來幾天人民幣將繼續承壓。

具體看到人民幣匯率的貶值已持續數日。離岸匯價方面從21至27日的5個交易日內的跌幅已達0.94％；在岸也較近5個交易日內高點下跌近600點。

另據環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新統計數據顯示，今年4月在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣下降至全球第6大最活躍貨幣，占比1.66％。與3月相比人民幣支付金額總體減少25.09％。

(旺報 )