為期1年的史前館更新工程27日正式啟動。（莊哲權攝）

國立台灣史前文化博物館即進行18年來最大規模空間改造工程，自5月31日起暫停對外開放，為期1年的封館期間，將在卑南遺址公園推出3檔特展與超過50場的系列主題、假日及到校教學活動，讓史前及南島文化饗宴不間斷，也期待史前館華麗轉身。

史前館人員27日將8人座的蘭嶼達悟族大船下架，宣示該館空間再造與展示更新工程正式啟動，館長王長華館長表示，史前館開館18年來服務觀眾超過750萬人次，配合即將展開的再造更新工程，從5月起已陸續進行805件典藏文物、100件模型教育展示品等下架作業。

因應工程暫停對外營運服務期間，史前館推廣展示與教育服務的腳步不停歇，將以卑南遺址公園為基地，與台東縣政府合作，打造「台東人的新客廳」，持續推出更豐富、多元的主題特展、映演、講座。

史前館建築空間再造計畫，未來將有更寬敞的入口大廳，並改變展示廳動線，引進天光強化展廳光線及流動性；常設展示更新則以台灣史前史廳、南島廳為改造重點，規畫全新探索館，以淺顯易懂的方式讓觀眾進入史前與南島文化。

王長華指出，未來將以359天工期，把過去觀眾認為館內有問題的地方加以改造更新，期待開館18年的史前館1年後「華麗轉身」。

(中時 )