科技狂人馬斯克的公司旗下Space X公司與NASA將首次執行載人任務。（Discovery提供）

57歲好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）熱愛挑戰自我極限，先前傳出他想上太空拍片，讓眾人直呼太瘋狂。不過，計畫確實如火如荼進行中，據美國《Deadline》透露，他與有「鋼鐵人」之稱的馬斯克（Elon Musk）旗下Space X公司及美國太空總署（NASA）3方聯手合作，籌備到太空拍攝動作冒險電影。此外，Space X在送阿湯哥上太空前，將在台灣時間28日凌晨2點，與NASA合作執行首次載人升空任務。

據悉，阿湯哥在太空拍攝的電影，找來曾與他合作過電影《明日邊界》、《美國製造》的道格李曼（Doug Liman）執導，目前仍在初期洽談階段，片名與拍攝日程未定，也尚未得知有任何電影公司參與製作。若拍攝完成，湯姆克魯斯將創下歷史，成為在太空拍片的影史第一人。

此外，在太空拍攝電影的瘋狂計畫前，幫孩子取奇特名稱「X Æ A-12」的馬斯克，再度以驚人之舉擄獲眾人目光，他的SpaceX將與NASA首次執行載人任務，將於5月27日美東時間下午2點升空，這不只是美國睽違9年再度從美國本土發射載人太空梭，更是首間將美國太空人送往太空的民營公司，畫下歷史新頁。

一同參與這場太空盛事的太空迷，除了可準時鎖定美國佛羅里達州卡納維爾角甘迺迪太空中心的直播以外，Discovery頻道在6月3日週三晚間9點播出直播精華版《重返太空：美國載人火箭發射任務》，國際流行巨星凱蒂佩芮（Katy Perry）與著名科學節目「流言終結者」主持人亞當薩維奇（Adam Savage）也將驚喜現身，參與這場別具意義的航太新里程。

太空迷除了能透過網路參與這場跨世代直播外，Discovery頻道更將獨家播出耗時一年多拍攝的兩小時精彩紀錄片《航向未來： NASA與SpaceX》，曝光SpaceX首席工程師馬斯克與頂尖航太專家的精闢見解，窺探這場太空任務背後的種種秘辛，該節目6月2日週二晚間9點播出。

(中時 )