國內疫情舒緩，中央流行疫情指揮中心啟動「防疫新生活運動」，新北市政府高灘地工程管理處27日宣布，31日將部分開放新北大都會公園中全台最大、總長800公尺、占地4公頃的「堤坡滑梯樂園」，預計7月開放全區，屆時將有31座特色滑梯、100組設施，可望成為新北親子遊憩的新去處。

高灘處表示，新北大都會公園坐落於二重疏洪道內，為全台最大、共融、全齡化的堤坡滑梯樂園，全場分為A、B、C、D共4個區域，目前開放C區，以台灣原生動物為主題建造的遊樂場，包含台灣獮猴管狀溜滑梯、雲豹滾輪滑梯、梅花鹿攀爬塊、瓢蟲搖搖盤、台灣黑熊鞦韆等49項設施。

其中備受期待的台灣獮猴管狀溜滑梯，為透明設計的雙道管狀滑梯，親子遊玩時能感受自由落體般的速度快感，體驗驚奇、刺激；雲豹滾輪滑梯以台灣國寶級動物雲豹為設計靈感，讓孩子一邊玩樂一邊探險。高灘處表示，家長能視孩子的技能度、體適能度、勇敢狀況，讓孩子體驗不同層次的共融式設施，同時也能增強免疫力。

高灘處也表示，疫情期間，活動當日人數採總量管制，入園也須量測體溫。

(中時 )