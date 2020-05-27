法國政府週三取消了一項法令，不再允許對重症新冠病毒患者使用羥喹寧(羥氯喹)，因為多項醫學報告都顯示，羥喹寧對新冠病毒無效，還可能造成心律不整。

路透社報導，在世界衛生組織表示「出於安全考慮，暫停以瘧疾藥物治療新冠病毒的大規模試驗」之後，法國決定停止使用羥喹寧。

在新冠病毒逐漸擴散時，羥喹寧就經常被拿出來討論，然後美國總統川普出面推荐下，使得羥喹寧一時之間，成為重點治療藥，美國疾病管制與預防中心CDC也曾經在官網上推荐羥喹寧，法國也是在3月底決定，允許僅在特定情況下醫院使用羥喹寧治療新冠病毒。

隨後的發展是，愈來愈多的醫學報告指出羥喹寧無效，比如英國著名醫學雜誌《柳葉刀》（The Lancet,又譯「刺胳針」、「手術刀」）的報導，服用羥喹寧的重症患者並沒有顯著好轉，反而在死亡率上略為上升，而且有心律不整的問題，使得多數的醫學單位已不認為羥喹寧是治療COVID-19的用藥。

川普在前幾天又表示，他沒有再服用羥喹寧來預防新冠病毒。

目前治療COVID-19的最可能治療藥是瑞德西韋(Remdesivir )，有較多的報告指出它有效果，但也傳出無效的報告。另一個希望是日本富士軟片化學企業(Fujifilm )的法匹拉韋(Favipiravir)，但是法匹拉韋的第一份效果報告，最快要到6月才得知。

至於疫苗，目前已有1~2種的疫苗通過初步臨床實驗，但這只證明疫苗對人無害，還無法確定能夠預防與對抗COVID-19，真正的疫苗上市，最快要到年底，或是明年。

(中時電子報)