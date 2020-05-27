南田火箭發射基地該歸管，中央各部會互踢皮球，台東縣政府無法遵循。（莊哲權攝）

晉陞太空科技公司在南田設「飛鼠1號」火射發射場，引發不少爭議，縣長饒慶鈴27日表示，火箭發射場在中央完全沒有對口單位，縣府僅能針對用地違法進行裁罰，萬一火箭試射發生意外，造成民眾生命財產受損，由於試射當時中央已完全撇清責任，縣府也會採取自保對策。

台東縣縣議員林威志、陳政宗27日針對南田火箭基地的土地使用、環保、安全規範和部落諮商同意等問題，聯手提出質詢。

饒慶鈴表示，縣府的立場絕對支持太空科技在台東發展，但是太空產業屬國家高度機密，縣府的層級不會參與，所以有關南田火箭基地一事，中央機關也從未找過台東縣政府談過，而業者從頭到尾都說是要養蝦，因此台東縣政府只能就土地的違規使用施以裁罰，目前已經裁罰3次共86萬元。

縣議員質疑，火箭試射前，業者根本沒有做好民眾、環境的安全評估，試射當天在沒有中央的主管機關，沒有相關作業安全規範、環保評估的狀況下進行，過程如此粗糙，萬一火箭試射失敗，造成公安災害，誰來負責？

饒慶鈴指出，空域與海域的允許發射是中央的權責，到目前為止中央都沒有對話窗口，縣政府最擔心的是安全以及環保問題，如果萬一 出事，中央沒辦法管理，而歸責於台東縣政府時，縣府已經加強蒐證和蒐集資料，做好自保的動作。

地政處長沈碧恕表示，日前晉陞太空科技公司有向台東縣政府提出變更土地，但土地變更必須要經過事業主管機關的允許，到目前為主中央還沒有火箭產業的事業主管機關，地方政府沒有遵循的法規，沒有因此無法可審。

(中時 )