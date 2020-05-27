數位化時代，國銀力拚線上金融有成！永豐銀指出，2019年推出個人適用的線上信貸服務，從申請、簽約、補件等各步驟流程完成後，最快於1個工作天即可撥款，讓客戶可快速掌握資金，交易量也成長快速，據永豐銀統計，2020年前4月線上信貸撥款總金額，計算年化後金額相較去年成長60％。

永豐銀行表示，旗下企業網路銀行「寰宇金融網」自2016年上線，提供企業線上資金管理收付款平台並成功整合銀行後端系統，2019年7月進階推出「寰宇Express」，簡化申請流程、整合常用操作介面及提供簡易付款流程，精準滿足企業的需求點，近期又進一步在寰宇金融網推出美金、人民幣換匯優惠。

此外，針對一般個人，永豐銀行亦推出線上申貸及大額換匯服務，透過永豐存款帳戶或自然人認證機制，即可快速在網路上完成信貸申請相關流程，便利客戶完成「零接觸」數位金融服務體驗，也提升資金運用的彈性。「寰宇金融網」線上換匯讓利減分、撥薪加碼優惠。永豐銀行表示，2020年3月再創業界之先，推出企業無卡提款服務，為企業日常零用金需求打造客製化提領功能，不受時地限制讓現金撥付更靈活便利。自即日起至9月30日止，於寰宇金融網換匯可享美金減1分、人民幣減0.7分優惠，若企業同時使用永豐的撥薪服務，則員工薪轉戶換匯交易再享加碼優惠，個人如有新台幣50萬元以上大額換匯需求，透過自然人憑證簽章驗證即可完成換匯。

此外，綁定永豐銀行LINE官方帳號，於6月5日當天自9時至23時直接操作外匯相關功能，即可享美元減4分、日圓減0.12分優惠；如透過「大戶DAWHO」數位帳戶換匯，指定幣別享優惠減碼最高6分；5月31日前，完成外匯交易還有機會參加「數位金融好運GET！」活動，最大獎可抽中iPhone 11 Pro 64G。

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