新港辦公廳舍新建27日舉行動土典禮。（張亦惠攝）

嘉義縣新港鄉素以媽祖文化聞名，每年的大甲媽祖遶境活動及各種宗教及觀光活動，更帶入百萬人潮，位於廟前的新港鄉公所難免被每天絡繹不絕的香客及宗教活動所影響，加上建物已使用45年，被結構技師公會評估需拆除重建，經地方多年爭取後，107年獲行政院前瞻基礎建設計畫經費上限1億元的建設經費挹注，27日舉辦動土典禮，預計明年底就可完工。

公所現有大樓已使用45年，隨著業務的年年增長，空間已不敷使用，又有耐震結構安全疑慮，地方多年來爭取重建，鄉長林茂盛表示，感謝縣長翁章梁的幫忙及立委陳明文爭取中央支持，107年獲行政院前瞻基礎建設計畫經費上限1億元補助，公所自籌配合款4615萬元，才得以重建。

新港鄉公所指出，新辦公廳舍是4層樓建築，內部空間是現有的2倍，工期500天，未來戶外空間將綠美化提供民眾休憩使用，室內也會布置與日本飛驒市交流成果及新港當地藝術作品，會是充滿濃濃藝術風的洽公空間。

翁章梁指出，對地方公所而言，4600多萬自籌款是一筆很大的負擔，新的辦公廳舍得來不易，鄉長為地方爭取很多建設，是新港人的福氣，明年底大樓完工後，民眾洽公更方便，空間更寬敝舒適，行政效率也會大幅提升。

(中時 )