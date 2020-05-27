新冠肺炎疫情並沒有衝擊台灣讓通信產業，反而帶來像是遠距設備與硬體商機。電電公會理事長李詩欽今天分析，疫情對台ICT產業有三大影響，包括製造業重回核心地位、5G成為未來10年最大商機，以及全球供應鏈區域化。

李詩欽今天下午出席外貿協會舉辦的「後疫時代數位商機探索論壇」，首先談到疫情，他認為台灣是例外中的例外，全球目前以美國確診數占3成最多，要問疫情何時結束，就是要觀察美國，跟第二位的巴西。

台灣資通信(ITC)產業2019年占我工業產值54％，出口總額也差不多是55％，比重是重中之重。李詩欽認為，這場疫情對台灣ICT產業會有三大影響，一是製造業重回全球經濟穩定的核心、二是區域經濟帶動全球供應鏈區域化，另外是5G成為台灣未來10年最大商機。

製造業、5G應用在疫情後更加蓬勃可以理解，至於供應鏈區域化，他進一步說明，未來ICT製造業加速區域化布局，研發會放在台灣，量產雖仍以大陸為主，但會逐漸移轉到LCCs(低成本國家)的亞洲14國，只是這供應鏈移轉是花錢的。組裝部分，則會靠近市場，例如到印度旁、美墨邊界、中東歐。

李強調，ITC供應鏈其實從2013年就開始移動，疫情只是加速擴大。對於經濟部打出在台建置高端製程中心，他表示支持。台灣資通產業應以量少、利基化產品為主，大量的較低階產品會在LCCs國家，並分階段從大陸移出，像是到泰國、越南已經很多，菲律賓、印尼、馬來西亞也在增加。「但產業並沒有離開中國，只是其比重在降。」

對於中美兩國大打科技戰，無形逼迫資通信業選邊站。李詩欽坦言，可能失去大陸市場也是大家擔憂的，畢竟這對業者是困擾，因為大家希望兩邊都兼顧。「不過相信業界可以彈性調整突破。」

(中時 )