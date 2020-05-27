手機上的APP那麼多，到底哪些實用？哪些好用？甚至，哪些是合法的？相信大多數的手機用戶並不清楚，因此，不少糾紛因此而生，為維護用戶權益，大陸工信部近期持續對APP加強下架工作。工信部27日數據顯示，截至4月底，大陸市場上監測到的APP數量為359萬款，比3月淨增加8萬款，月增2.2％；另外，在4月，新增上架APP數量19萬款，下架應用11萬款。

此外，大陸本土第三方應用商店APP數量為212萬款，蘋果商店中國區的APP數量為147萬款。

其他各類數據方面，遊戲類應用數量保持領先。截至4月底，所有種類APP中，數量排前4位的APP合計占比達57.8％，其他如社交通訊、教育等10類APP占比為42.2％；其中，遊戲類APP數量繼續領先，達88.4萬款，比3月底增加0.5萬款，占全部APP比重為24.6％；日常工具類、電子商務類和生活服務類APP數量分別達51.1萬、37.0萬和31.1萬款，分列第2、3、4位，占全部APP比重分別為14.2％、10.3％和8.7％。

音樂視頻類應用分發總量穩居首位，截至4月底，大陸第三方應用商店在架應用分發總量達到1兆1402億次；其中，音樂影音類下載量排第1位，達1549億次；遊戲類下載量排名第2位，達1396億次，月增5.9％，增勢最為突出；日常工具類、社交通信類、系統工具類、生活服務類分別以1317億次、1303億次、1120億次、1050億次排名第3、4、5、6位。

在其餘各類應用中，下載總量超過500億次的應用還有新聞閱讀類，被下載950億次、電子商務類，被下載729億次和金融類，被下載672億次。

(旺報 )