導演三顧茅廬請出義大利影帝法蘭柯尼洛參與《罪人的控訴》。（海鵬提供）

演過200部電影的義大利影帝法蘭柯尼洛（Franco Nero），最近在德國犯罪懸疑片《罪人的控訴》以私法翻案，為電影帶來一個震撼的開場。該片描述柏林豪華飯店發生殘暴命案，一名財團企業家漢斯麥爾，遭到凶手柯里尼（法蘭柯尼洛 飾）以三槍行刑式槍決、當場死亡，嫌犯卻對殺人動機三緘其口…。劇情最後轉折驚人，幾乎動搖德國國本，連續七週稱霸德國電影票房冠軍，除爆賣2億台幣票房佳績，更獲美媒大推「值得一看！」。有趣的是，該片導演馬可克魯茲沛納（Marco Kreuzpaitner）「三顧茅廬」遠赴義大利，才讓法蘭柯尼洛首肯「出庭」，片中還苦K德語證詞，果然一鳴驚人！

77歲的法蘭柯尼洛曾獲金球獎最佳新演員提名，榮登義大利奧斯卡影帝等殊榮，不僅與天后凱薩琳丹尼芙有過對手戲，更和昆汀塔倫提諾、雷尼哈林、法斯賓德及夏布洛等各國大導演都合作過。以「正義警察」形象聞名影壇的他，這次應德國導演馬可克魯茲沛納之邀重出江湖，在新片《罪人的控訴》飾演殺人兇手，引發各界震驚、擔心他「晚節不保」，他卻坦白說「我喜歡劇本，所以我接演」。法蘭柯尼洛演出《罪人的控訴》還得苦K德語證詞，從原本堅不吐實、到劇情出現驚人轉折，他冷酷、脆弱又堅毅的演出，連飾演他辯護律師的德國票房巨星埃利亞斯穆巴里克（Elyas MBarek）都看得瞠目結舌，對影帝佩服得五體投地。

為邀請正氣凜然的法蘭柯尼洛演出《罪人的控訴》的兇手，導演克魯茲沛納在寫了一大堆信件後，決定親自造訪影帝位於梵蒂岡的家。陌生的兩人起初很客氣，不知該如何啟口。未料，克魯茲沛納竟突然把影帝家的椅子坐垮，當場痛摔在地。影帝大吃一驚、連忙扶起導演，正感到有失待客之道時，竟然自己一坐下、也把椅子坐垮，兩人這時相視大笑，尷尬立刻打破。不僅當場決定合作，克魯茲沛納還看了影帝主演的作品才依依不捨回德國，直稱這奇妙安排是「上帝送的最棒禮物」。法蘭柯尼洛演出「兇手柯里尼」其實很挑戰，片中偶有開口僅能說德語，還幾乎都不能說話，但他竟改以各種情緒的目光精準傳達，堪稱最佳「眼技」示範。《罪人的控訴》該片將於本周五5／29全台上映。

(中時 )