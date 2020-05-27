東京都知事選舉將於7月5日舉行投開票，現任知事小池百合子可望再度出馬競選。然而最新1期的《週刊文春》雜誌卻爆料，小池有「謊報學歷」之嫌，過去還曾與前東京都知事舛添要一熱愛過。

小池至今為止自稱，1972年進埃及的開羅大學文學系就讀，1976年7月畢業。但作家石井妙子採訪了曾與小池在開羅一起生活的同居女友，得到她詳細的證詞以及當時的手帳和照片等資料指出，「小池在開羅大學根本沒畢業」。

小池的室友表示，她清楚地記得，1976年7月開羅大學發表考試成績時，小池因不及格而憂鬱消沉。當時兩人住的公寓同一樓層正好住著開羅大學文學系的教授，小池當時告訴她，「我去問問看，該怎麼辦才好」、「老師說，你不是最終學年，所以沒有補考的資格」，故小池並沒有升學進最後的學年。

1976年秋天，產經和東京新聞專訪小池時都介紹她是開羅大學畢業。她室友說，1976年9月下旬，小池的父親要她盡速回日本，她於是回了日本，11月再去開羅時還拿了報紙的專訪報導給室友看，上面的介紹寫著開羅大學畢業。室友質疑地問她，「你這樣做了嗎？」，小池說「嗯」。

小池的學歷遭質疑已非頭1次，她每次都將畢業證書向部分媒體公開，否認謠言。報導指出，這畢業證書與報導也有矛盾之處。石井到開羅當地採訪了上百名相關人士，結果又發現了疑點。

(中時電子報)