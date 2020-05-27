第15季WSBL超級女子籃球聯賽今天在台北市立體育館繼續送上精彩賽事，國泰人壽女籃今天看禁區好手鄭伊秀表現，個人單場貢獻33分、14籃板、8助攻，率領國泰94比69力退中華電信，開季10連勝到手。
賽後國泰教練鄭慧芸表示，這場比賽沒刻意做給鄭伊秀，但認為鄭伊秀早該像今天這樣積極，「伊秀跟羅蘋一樣，平常在隊上實在太謙虛了！不知道她們在低調什麼。」
鄭伊秀也很不好意思地說自己個性確實如此，因為怕鋒芒太過會少了自己的空間，不過還是很開心打出個人在WSBL的代表作，賽後她笑說：「在場上真的不會去記得自己得幾分，現在跟我說我拿幾分我也是一下就忘了。」
大學曾在UBA公開女一級連續三年勇奪冠軍賽MVP的鄭伊秀更說：「我也不清楚今天只差2次助攻就大三元，但不會覺得可惜，畢竟球隊獲勝最重要，還有我們如何每一天更加進步，至於個人數據或個人獎項就隨緣。」
這場比賽首節國泰就取得領先，電信在第2節一度追到28比29只落後1分，但國泰跨節拉出一波瘋狂攻勢甩開電信追分，最終以25分之差大勝；國泰陳薇安是上周單周最佳球員，中場休息時接受表揚。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。