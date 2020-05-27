有陸生收到消息，指出成功大學正研擬採取實名制的方式，讓陸港澳僑生在分批開放後入境。(李侑珊翻攝)

受新冠肺炎疫情影響，陸港澳及僑生本學期迄今無法回台繼續學業，有陸生透露，今(27)日看到一則來自成功大學的通知，該訊息提供一則連結，指出校方正研擬採取實名制的方式，讓陸港澳與僑生在分批開放後入境，但境外生抵台後，仍需居家檢疫14天。

成功大學在簡訊內表明，目前我國尚未開放「陸港澳人士」與「無居留證之外國人士」入境，針對無法返台的同學，正研擬採實名制方式，分批開放後入境，抵台後，需居家檢疫14天，由於校內檢疫宿舍有限，相關細節仍待討論。

成大在簡訊提到，要求學生務必在6月10日前上網填妥表單，如果沒有填寫，則代表沒有返台意願。同時也提醒目前休學者，但預計提前在109學年度第1學期(9月)復學且無法來台的僑生同學，也同樣需要填妥表單，說明個人就學意願。

成功大學已開通舊生返台意願網頁，調查陸港澳生等境外生回台就學意願。(李侑珊翻攝)

成大也於簡訊指出，返台名單將彙整之後提報教育部，核准入境後，將再以電子郵件通知第二階段調查航班、居家檢疫等資訊，請學生配合校方政策辦理。

(中時 )