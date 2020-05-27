2020台北電影節今（27）日公布本屆首位焦點影人為日本名導大林宣彥，他一生奉獻電影，癌症末期仍傾力創作，連病榻邊的夢中呢喃都掛念拍片，去年完成作品《大林宣彥：電影藏寶盒》將與台灣觀眾見面。大林導演原已約定攜全家人及主要演員出席台北電影節，上月卻傳來他不敵病魔癌症逝世的噩耗，令人惋惜，但影迷依然能透過大銀幕感受他對電影的真摯情感，更能在片中見到導演本人客串演出的最後身影。北影也將回顧放映其一鳴驚人的長片處女作《鬼怪屋》，以及《轉校生》、《穿越時空的少女》等片，同時邀集多部珍稀16釐米短片來台，並以膠捲放映，讓影迷一睹「影像魔術師」的創作軌跡。

大林宣彥1938年生於廣島尾道，2歲開始接觸放映機，6歲便在35釐米底片上手繪動畫，17歲赴東京求學全心投入影像的世界，60年代開始創作8釐米、16釐米實驗短片。今年北影特別選映《畫中的少女》，片中女主角為導演結縭60餘年的妻子大林恭子，兩人不僅是人生伴侶，妻子也擔任大林宣彥日後每一部作品的製片。

「倡議和平」一直是大林電影的重要核心，他生於二戰時期的廣島，親見原子彈與戰敗的影響。他認為從戰爭中學習，才能迎來真正的和平，電影正是他宣揚和平理念的方式。高齡80歲的大林宣彥在癌症末期回到尾道，邊服藥邊完成《大林宣彥：電影藏寶盒》這部鉅作，常盤貴子、淺野忠信等卡司皆參與演出，該片描寫尾道海邊一座老電影院，在歇業前夕徹夜放映多部日本戰爭片，三名年輕人被吸入銀幕，穿越在多場戰爭之間，本片集結大林宣彥電影生涯之大成，亦是留給世人最誠摯的獨白。今年北影也選映1986年《戰裡的野孩子》輝映戰爭與和平的主題，透過鄉間村落小學生們天真的戰爭遊戲，與殘酷的戰時景況營造出荒誕的對比。

大林宣彥堪稱70年代日本電影圈的革命性人物，讓東寶電影公司打破行之多年的片廠制度，破格投資這位「非片廠簽約導演」合製長片《鬼怪屋》，該片諸多靈感來自他當時年僅7歲的女兒大林千茱萸，怪誕的少女綺想外，同樣蘊含戰爭的反思。「尾道三部曲」則奠定他的影壇地位，1982年的《轉校生》可謂靈魂互換故事開山之作，1983年的《穿越時空的少女》大玩穿越梗，前衛概念超車新海誠《你的名字》、細田守《跳躍吧！時空少女》2、30年。

影迷今年還能在台北電影節一覽大林宣彥早期珍貴的影像創作，50年代末至60年代初，他產出一系列「青春電影」短片，其中《傳說的午後・突然遇見德古拉》（Émotion）結合女同志與吸血鬼主題，運用慢速停格、快速橫切、色彩混用，以及顛倒攝影機等特殊手法，堪稱此時期的里程碑。他首部16釐米作品《噬者》以黑白極簡色調與純淨的收音，對於「進食」這項單純的人類生存行為，進行一場幽默的冥想。而風格強烈宛如超現實電影的《微熱的玻璃或踩著悲傷碎嘴華爾滋之葬列的散步路》（Complexe），整部片的每一格都在戲耍搞怪，彷彿可以想像20多歲的大林宣彥正在剪接室大玩特玩。

2020台北電影節在6月13日下午1點30分於三創生活園區舉行選片指南；單場早鳥票於6月14日下午1點起在全台ibon售票系統開賣，除了可在全台7-11門市的實體機台購買外，亦可同步從售票系統網站購買，詳情請查詢台北電影節官方網站、Instagram及FACEBOOK粉絲專頁。

導演大林宣彥在癌症末期，仍心心念念電影的拍攝。(台北電影節提供)

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