電影《戀戀琴聲》找來曾3次獲金球獎提名、4次艾美獎提名的演技派巨星派屈克史都華，與前阿湯嫂凱蒂荷姆斯首度合作，演繹一位鋼琴大師與樂評人之間，扣人心弦的相知相惜。41歲的凱蒂荷姆斯與80歲的派屈克史都華，在片中有多場精彩對手戲，凱蒂所飾演的樂評人因一次幫深陷自我懷疑的鋼琴家派屈克史都華解圍，便從此成為亨利生命中重要的精神伴侶。

對於這位對自身名氣、事業感到困惑的鋼琴家，派屈克坦言自己在這個角色身上看到不少自己的影子，「這是一個很棒的角色，我的演藝事業也蠻常遇到像亨利這樣的情形。他遭遇的問題，我在不同時期都經歷過，我想大部分藝術家都有這樣的問題，這也是我接演這部作品的主因。」

與亨利的成功相互對照之下，凱蒂荷姆斯所飾演的海倫，年輕時曾懷抱鋼琴家夢想，儘管進入音樂名校茱莉亞音樂學院就讀，卻仍因才華不足終致幻滅。然而當年一度決心放棄音樂之路的她，卻從亨利的一番話得到啟發，「最重要的是經驗，不是表現。區別人與人之間的最大天賦就是感受的能力。」

於是，海倫選擇換個形式成為樂評，用自己對音樂的愛和感受力，繼續為音樂服務、以音樂維生，並在多年後，為亨利的演奏寫下這樣的評論：「那音樂充滿悲傷和渴慕，還有頑固的決心，我聽了就突然覺得更富足。感謝舒曼、巴哈、貝多芬，感謝亨利柯爾，還有讚頌生命音樂的每個人。」該片將於6月19日在台上映。

(中時 )