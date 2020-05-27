美國批准以1.8億美元向台灣出售18枚重型魚雷及其他軍備，俄羅斯軍事專家瓦西里·卡申（Vasily Kashin）26日受訪指出，此筆交易對台灣重要的原因在大陸軍方反潛防禦能力薄弱，台灣配備重型魚雷的潛艇將成為試圖登陸台島的大陸部隊的嚴重障礙。

據俄羅斯衛星通訊社5月26日報導，台灣將獲得18枚Mk 48型魚雷。這是專為潛艇設計的威力強大的現代魚雷，最大射程可達50公里，用來打擊水面艦艇和潛艇。這種魚雷能在相當遠的距離之外擊中高速潛艇目標，例如核潛艇。

瓦西里·卡申指出，此筆交易觸及到了台灣軍事潛力發展極為敏感的領域，升級後的台灣潛艇艦隊可以發揮非常重要的作用。潛艇不太容易被在衝突初期獲得空中優勢的大陸飛機發現而遭到打擊。因為，反潛防禦能力仍然是大陸軍事潛力中為數不多的弱點之一。配備巡航導彈和現代魚雷的潛艇有可能成為試圖登陸台島的大陸部隊的嚴重障礙。

(中時電子報)