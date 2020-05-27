中央流行疫情指揮中心26日宣布，新冠肺炎國內本土病例持續零確診，將鬆綁民眾生活防疫措施，民眾只要配合實名（聯）制、落實個人防護措施，從事各項日常及休閒活動將無人數限制，消息一出，讓喜愛看舞台劇的戲迷振奮不已，藝文展演主辦單位寬宏藝術也及時放出好消息，將在今年底帶來享譽國際的音樂劇《歌劇魅影》。

距《歌劇魅影》上次來台演出已相隔6年，今年將於11月19日至12月6日在台北小巨蛋登場，是第4度在台灣戲迷們眼前經典重現，寬宏表示其實相關準備早在去年都已與國外開始溝通及籌備，無奈因疫情影響導致遲遲無法公布相關資訊及售票時間，而今疫情開始趨緩，寬宏表示已作好準備，會配合政府一切防疫措施，也會倡導全民防疫新生活，一起樂活看劇。

至於《歌劇魅影》何時宣布售票時間？寬宏目前與國外及小巨蛋在作最後的確認，近期將準備公布相關售票資訊，請劇迷再耐心等待，寬宏希望百老匯最長壽音樂劇《歌劇魅影》的第4度登台，能為防疫後的藝術活動復甦注入一劑強心針。

(中時 )