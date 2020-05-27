繼《龍紋身的女孩》之後又一全球暢銷小說改編電影搬上大銀幕！犯罪懸疑驚悚力作《明信片謀殺案》由美國「推理小說天王」詹姆斯派特森、瑞典「犯罪小說女王」麗莎馬克倫德全球暢銷小說改編，講述紐約刑警傑佛瑞狄恩摩根的女兒和女婿在歐洲蜜月時慘遭毒手，他在緝凶過程中意外發現這是一起橫跨全歐洲的連環殺人案。

詭異的是，每件命案的屍體都被擺放成藝術品的姿態，如《吶喊》、《吻》、《但丁和維吉爾在地獄》等世界名畫，兇手還會在犯案前寄明信片給媒體，雅各與收到明信片的記者庫什珍寶決定聯手拼湊真相，要將殺人犯繩之以法。

《明信片謀殺案》改編自全球熱銷500萬冊的同名懸疑推理小說，擔任作者之一的詹姆斯派特森是全球最富有的作家，他的作品曾多次登上《紐約時報》暢銷小說排行榜的第一名，是金氏世界紀錄的保持人。此外，詹姆斯派特森在《富比士》雜誌公布的「全球收入最高的10位作家」年度排行榜中多次贏過《哈利波特》系列作者J.K.羅琳，他的作品銷量總數更是史蒂芬金和丹布朗作品的總和。

他創作的推理小說「亞歷克斯克洛斯」系列更曾被改編為影帝摩根費里曼主演的電影《桃色追捕令》及《全面追緝令》成為影壇知名IP。此次「推理小說天王」詹姆斯派特森再度發威，攜手以《三不管地帶》拿下奧斯卡最佳外語片、金球獎最佳外語片的鬼才導演丹尼斯塔諾維奇將《明信片謀殺案》故事格局擴大的橫跨全歐洲的連環殺人命案，更讓全球影迷引頸期盼。

《明信片謀殺案》由《三不管地帶》金獎導演丹尼斯塔諾維奇執導，《陰屍路》傑佛瑞狄恩摩根、《即刻救援》系列芬姬詹森與《傲骨之戰》庫什珍寶攜手主演，電影將於6月19日在台上映。

(中時 )