藝人吳鳳和老婆陳錦玉（Rynne）結婚5年，育有一對子女，常在網上分享生活點滴，受到許多喜愛，女方卻不時被酸民攻擊，近日她就有感而發分享被網路霸凌的心得，想法被網友狂讚正能量。

吳鳳日前被酸民嗆「娶醜老婆騙台灣身分證」，讓他忍不住反擊，Rynne也因此受到不少親友關心，Rynne表示成為名人老婆，才體會到公眾人物承受網路霸凌的可怕，透露結婚5年來遇過幾次很不友善的攻擊，甚至嚴重到影響心理狀態。

但Rynne轉念一想，「我告訴自己這樣是不健康的，所以我開始學會不理會、不看、不回應，因為真的不管你是一個多完美的人，不管你是素人還是名人，都一定有人會討厭你。」認為與其把時間放在難過或和酸民吵架，不如拿來陪伴家人，並笑說偶爾看到酸民留言，就當被蚊子叮到。

最後，Rynne也以「路遙知馬力，日久見人心」鼓勵被網路霸凌的人，「真的不用太理會外面的世界，做好自己，終有一天會撥雲見日的。」PO文一出，吸引許多人留言力挺「很欣賞妳~不要管那些吃飽太閒的酸民」、「超棒，真的很正面」、「有智慧又溫柔的好女人」。

Rynne臉書全文。（圖／翻攝自臉書）

(中時電子報)