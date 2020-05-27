永遠的巨星張國榮逝世17年，但他永遠活在影迷的心中，他唯一監製的電影《夜半歌聲》，是哥哥過往演出的經典愛情代表作品，電影由他攜手台灣女星吳倩蓮共同演出這部蕩氣迴腸的愛情悲歌，吳倩蓮是90年代活躍於香港影壇的代表性女星，以獨特氣質紅遍兩岸三地，香港天王們都與她有過多次合作，但平日生活極為低調的她已經回歸家庭，淡出大銀幕多年。回憶拍攝《夜半歌聲》，她最難忘的是北京的超極低溫，凍到刺骨，但電影中大氣的場景更讓她讚嘆，直說：「任何一個小細節都精心安排，我在現場都非常感動，更容易入戲。」

吳倩蓮是90年代極具代表性的女演員，也是5、6年級生記憶中的文青女神，她原在台灣以歌手身份出道，但她的一張學生照片被香港名導杜琪峯看到，認為她眉宇中帶著倔強感，正是他想尋找監製作品《天若有情》的女主角的模樣，吳倩蓮進軍香港的第一部作品便成了女主角，更是和超人氣巨星劉德華共同演出，電影中受傷的華弟載著穿著白色婚紗的她，滴著鮮紅鼻血，騎重機狂飆的畫面，極度浪漫又動人，讓她成功闖入香港影壇，作品不斷。

吳倩蓮是科班出身，更帶有孤傲及淡然的氣質，可說是文青系女星的史祖，獨特的面貌讓她成為搶手的女星，作品極多，尤其和劉德華合作8部作品，其他天王郭富城、黎明及張學友也都有多次合作，也曾回到台灣演出李安執導的《飲食男女》，還曾經很另類的穿著一身黑衣，演出知名製作人楊佩佩製作的台灣版《神鵰俠侶》中的小龍女，都讓觀眾難忘，成為天王收割機。她也被相中與張國榮共同演出愛情經典作品《夜半歌聲》，當時電影公司租下全亞洲最大的北京製片廠，在當中搭出了氣勢磅礡的歌劇院和風格冷冽的富商大宅，都讓吳倩蓮留下深刻印象。

吳倩蓮回憶表示當時的美術場景極為精緻，尤其是她演出的富家女杜雲嫣的大宅，讓她記憶深刻，「負責美術的馬磐超先生非常用心，他不會因為觀眾看不見的地方就不管，很多小細節都很注意。」她記得一踏進搭建的杜家客廳就嚇了一大跳，「是用真的石板鋪的，一塊一塊砌成的，真的花了很多錢，因為我們是採現場收音，為了聲音的質感，才花了這麼多功夫，我當時真的好感動。」

《夜半歌聲》是吳倩蓮首次和張國榮合作，她表示當時全劇組都一起待在天寒地凍的北京，二個人都能充份溝通，「張國榮是個很和善的前輩，大家都處得很融洽。」但北京二月的寒冷也讓她難以忘懷，「記得有一場戲是在晚上拍攝，下著大雨我一直追著張國榮跑，當時片場沒有暖氣，為了趕拍攝行程，一拍完又立刻弄乾身體趕拍下一場，真的是體力和意志力上的一大考驗。」但她也記得拍戲時的小確幸，現場有演員可以隨時都能拿出很多零食和大家分享，要什麼有什麼，「我平日不太吃零食，但每次拍到半夜，會覺得口乾沒味道，便和他拿些蜜餞來吃，真的有效果，也能提神。」

導演于仁泰記得當時在北京拍攝艱辛，有一回因為吳倩蓮一時的演出沒有達到他的期待，讓他忍不住發了場脾氣，張國榮立刻跳出來好言相勸，「導演不要生氣，慢慢講就好，我來和吳倩蓮說說。」當下果然讓于仁泰消氣，之後吳倩蓮也達到要求，順利完成拍攝，更可見到張國榮對後輩的照顧。而吳倩蓮的辛苦努力演出，也讓她以《夜半歌聲》獲得長春電影節影后，實力獲得肯定。

隨著香港電影轉型，吳倩蓮也前往大陸發展事業，接連演出馮小剛的電影《沒完沒了》及大受歡迎的歷史劇《大漢風》及《北魏馮太后》，都讓她受到觀眾喜愛，但她在2007年便逐漸淡出螢光幕前，2011年，因好友力邀出現客串電視劇，當時她表示已經結婚，且已有個2歲小孩，丈夫在美國工作，她的生活重心轉為相夫教子。除了在2012年和老公及兒子被媒體拍到出現在成都機場，成為她最後出現在大眾媒體的公開消息後，便一直持續低調神隱，成為觀眾最想再見到的女明星。《夜半歌聲》將於6月5日上映，更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢。

(中時 )