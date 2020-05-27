政治口水別扼殺學生的學習機會！台中市議員賴義鍠27日質詢指出，台灣與國際及兩岸間共同舉辦的教育文化交流活動與比賽，只要遵守相關規範，就不應強加限制，避免扼殺學生學習機會；副市長令狐榮達說，台灣從解除戒嚴以來，兩岸交流不斷，在和平、對等、民主前提下，鼓勵學生在國際場域上有良好表現。

為協助學生拓展國際視野，台中市政府在遵守《兩岸人民關係條例》的前提下，以教育文化交流為出發點，協助轉知國際及兩岸間的學子競賽交流活動，有關中國大陸舉辦的「楚才盃」作文競賽，過去包含新北市政府、苗栗縣政府也曾協助轉發，市府教育局僅於101年協助轉知活動訊息，維護學生參與權益。

教育局長楊振昇說，楚才作文競賽舉辦已有2、30年歷史，教育局最近一次轉貼是在民國101年，之後便無轉貼相關資訊，對於國際各項交流活動，市府恪遵《兩岸人民關係條例》，站在促進學生學習、文化交流的前提下協助公告，讓學校掌握資訊，維護學生權益。

令狐榮達強調，台灣從解除戒嚴以來，兩岸交流不斷，包括經貿、投資、教育文化等議題，市府以宏觀角度，學術教育為出發點，在和平、對等、民主的前提下，鼓勵學生在國際場域上有良好表現；且部分比賽已行之有年，應讓孩子有公平參加競賽的平台。

(中時 )