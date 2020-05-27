就在全民靜待「解封」之際，台北文華東方酒店揮刀裁員，平心而論，這刀戳破解封神話，尤其政府對解封後的規劃付之闕如，甚至給業者「國內解封了、國境再說吧」的感覺，看不到何時復甦，沒了期待、就剩自我了斷，文華東方恐非第一例。

新冠疫情來襲，身處「海嘯第一排」的航空業、旅行社受傷最重，慘況不需贅述。台北文華東方這樣的國際觀光飯店是「第二排」，前有台中亞緻開出第一槍，再來是六福客棧宣布提前裝修，當然還有翡翠灣福華，小型業者則不勝枚舉。

台北文華東方在政府要發振興券前，無預警宣布裁員，先不論董事長林命群是否如外界傳言要賣，但可以確定的是，相較於全民期待解封，許多行業磨拳擦掌要搶振興券的商機，文華東方卻開心不起來，這「大裁員」其實是提醒政府百密一疏。

國際觀光飯店有8成客源來自國外，只要國境未解封，就是沒有營收，就算館內餐廳有多生意興隆，也只能支應基本現金流。換言之，就算租金、稅金、薪金等「三金」統統補貼，這也救得了一時、救不了一世，何況借的錢也非不用還。

有人會說「那做國旅啊！」但國人偏愛度假型飯店是不爭事實，寧可花上萬元去住日月潭雲品，也未必想住文華東方，這種情況下，要爭取國內住房就只有降價，但降價不但自毀身價，未來價格更恐抬不起來，何況來的人也會是「一夜房客」。

外在情況難以改變，也突顯出個現實，國內解封無法讓所有人恢復正常生活，靠國際旅客的相關產業，仍舊掛著葉克膜，處於險境之中，這若無法解決，只會有愈來愈多業者「不做最大」，不僅引發失業潮，更恐讓台灣觀光產業倒退嚕。

等不及振興券，或是說就算來了振興券也沒用，當文華東方決定自我了斷，同樣受困的還有只能靠貨運的航空業，營收少一個零的旅行社，政府一方面在宣導國內可正常生活同時，也別遺忘這些「靠國外」的慘業或從業人員，仍是水深火熱。

(中時 )