東高雄9區首度共同行銷「東高慢食旅」觀光品牌，展示多元交通、物聯網平台APP等五大行動方案。（林雅惠攝）

國內新冠肺炎疫情趨緩，高市府觀光局全力振興國內旅遊市場，推動安心旅遊，東高雄9區27日首度共同行銷「東高慢食旅」觀光品牌，展示多元交通、物聯網平台APP、慢食評鑑暨輔導、地方導覽人員培訓、區域旅遊三軸線遊程推薦等五大行動方案，在疫情後提供民眾出遊絕佳選擇。

東高盟理事長吳文豪表示，東高雄擁有豐富文化底蘊，素有高雄後花園之稱，極具觀光發展潛力，未來將持續攜手在地業者，與市府一同打造東高慢食旅的觀光旅遊品牌，相信未來將成為台灣甚至亞洲地區最受歡迎的在地化全球品牌。

觀光局長邱俊龍指出，2020年是區域觀光元年，東高雄具備好山好水，匯聚了閩南、客家、原民、滇緬等不同族群文化，因幅員廣大，交通偏遠，長期缺乏資源整合，現在透過引進台灣觀巴、多元計程車成立東高慢食旅車隊，以半日遊、全日遊包車型態提供民眾選擇利用，民眾可前往車隊提供的推薦景點，也可以與車隊討論客製化行程。

另外，因應物聯網時代，此次也逐步整合東9區景點推薦、第一階段慢食認證店家介紹、好客民宿、溫泉標章及美食店家名單、購物商城等資訊，推出「東高慢食旅」APP，讓民眾一機在手，即可掌握豐富資訊、享受宅經濟帶來的便利。

(中時 )