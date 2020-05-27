綺拉奈特莉與古古瑪芭塔勞在片中表現精彩。（catchplay提供）

改編自1970年史上最鬧選美大賽的電影《愛美獎行動》，由奧斯卡影后提名女星綺拉奈特莉、《鏗鏘玫瑰》人氣女星傑西伯克利率領的「婦女解放運動」團體衝上「世界小姐」選美直播現場大鬧，以抗議比賽物化女性。雖然她們立刻被驅逐，造成比賽一度中斷，但她們的信念也間接帶來改變，讓當年誕生首位黑人世界小姐，也讓世界看見不一樣的美。

電影中，從選美佳麗到女權運動者皆是真有其人，她們不僅全力支持本片拍攝、抽空與演員碰面、幾位主要角色更在電影中驚喜現身，日前於英國首映，也紛紛到場支持，導演菲莉帕洛索普 感動地說：「和這些真實人物見面，可以感受到劇組所有人都非常激動。看著她們對著鏡頭露出堅定的微笑，並了解到她們為了今日的平權付出多少努力，讓人打從心底尊敬這些非凡的女性。」

電影《愛美獎行動》不僅討論了美麗不該只有一種標準，更點出了種族矛盾的議題，當初破天荒摘冠的首位黑人世界小姐由知名女星古古瑪芭塔勞飾演，為揣摩本尊珍妮佛霍斯頓的氣質與神韻，她甚至特地飛往格瑞那達與選美皇后見面，她說：「在見面之前，我不是那麼了解選美佳麗的心態，光是想到需要穿著泳裝讓人品頭論足，我就覺得不自在，這也是我特別想要和珍妮佛深入交流的內容。」

但在與珍妮佛霍斯頓度過三天的假期後，她也特別能理解當時珍妮佛所遭遇的狀況，她說：「珍妮佛善良又智慧，整個人充滿光芒，和我侃侃而談當時的心境轉折，她想透過最多人收看的轉播告訴世界充滿多樣性，選美也許不是最好的途徑，但卻能讓更多黑人小女孩也對人生充滿希望，這是當時她參賽的原因。而對我來說，和她的見面也讓我變得更加自信勇敢，在好萊塢的發展難免受挫，但看著珍妮佛的故事讓我充滿力量。」《愛美獎行動》於本月29日上映。

(中時 )