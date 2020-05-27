癌症是現代人的文明病，癌症在台灣已連續37年盤據死亡原因的第一位，肺癌更是目前國人癌症死亡的第一名。市立聯合陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰表示，近期在單日內就遇到2個肺癌確診新病人，令人驚訝的是，肺癌通常都沒有症狀，但等到症狀一出現…就已經是末期了。

蘇一峰在個人部落格分享，先前有位不抽菸的23歲男子確診肺癌，直到久咳不癒就醫，X光照完居然發現肺癌末期。最近又看診遇到2位肺癌末期的病患。

一名50多歲的男子，偶爾咳嗽持續一個多月，最近感到頭暈雙腳無力，就醫檢查後發現竟是肺癌末期，男子肺部長了10公分大的腫瘤且合併腦部多轉轉移，蘇一峰表示，如果不接受任何治療，任癌症發展下去剩餘壽命可能只有3個月；另一位70多歲男性也只有輕微咳嗽、肩膀痠痛，經X光檢查發現，肺部腫瘤已經6-7公分大，推判是局部神經壓迫導致肩膀疼痛！

蘇一峰無奈表示，「很多肺癌患者都只有輕微的咳嗽，但等到有症狀時，常常已經是末期了......。」他補充，罹患癌症時通常會出現噁心嘔吐、食慾不佳、體重減輕、不明疼痛、倦怠無力、咳嗽呼吸困難等症狀，不過肺癌初期患者常常幾乎沒有任何症狀，頂多只有輕微的咳嗽，而咳嗽又不被普遍認為是嚴重的症狀，難以引起患者注意而求診。

通常肺癌病人等到出現不適症狀才來求診時，只有不到3成肺癌患者有機會開刀，開刀後不到2成的患者有機會完全治癒肺癌。所以，盡量要即早治療，也建議中高齡的癌症高危險群，可以自費看胸部電腦斷層，比較能避免X光出現死角。

(中時電子報)