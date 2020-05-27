55歲的「三金影帝」吳朋奉，25日凌晨因腦中風導致顱內出血昏迷而溘然長逝。他一生看似瀟灑浪子，其實對感情專一，生前念念不忘與法國、日本女友的兩段異國戀情，去年接受本報專訪時，他便低調默認與日籍女友久保寺淳子交往多年，後因遠距而分手。友人透露，其實兩人很相愛，吳朋奉也非常疼惜對方，她2018年回日本演藝圈發展後，他因為「不想耽誤她」，才選擇平和分手，從情人退回朋友後，仍經常以Line聯絡、關心彼此。

據悉，人在日本的久保寺淳子26日也透過共同朋友及媒體報導得知前男友過世的噩耗，除了回覆友人「我知道」，也留言給經紀人「謝謝你照顧朋奉哥」，只是現在因為疫情之故，無法來台送他最後一程。

久保寺淳子是畢業於日本早稻田大學的氣質美女，台灣友人總戲稱她「周慧敏」，她雖然會講中文，但來台幾年演藝工作機會一直有限，後因吳朋奉牽線，簽進同一家經紀公司，曾參與台視《牡丹花開》演出，也和當時同門的鍾瑶一起演過《地圖的盡頭》。前經紀人回憶，有次吳朋奉獲邀參與華視《鬥陣來鬧熱》演出，聽到有個單元需要日本女生，就推薦了女友，錄影當天，他從頭到尾陪在女友身邊，指點她演戲、教她台語，貼身呵護模樣完全不見影帝架子，展現的鐵漢柔情閃瞎旁人。

不過，後來因淳子的父親生病需要人照顧陪伴，加上她回日本的演出機會相對較多，吳朋奉也鼓勵女友回日本發展，雖然當時友人都鼓勵他「為愛走天涯」去日本找她，但掛心愛犬「碰碰」的他總說「那狗怎麼辦」，結果一次也沒去，後來就分手了。

(中時 )