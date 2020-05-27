蕭敬騰（老蕭）27日出席代言籃球手遊記者會，私下是籃球癡的老蕭，在台上與眾人連線玩手遊，秀灌籃絕技。老蕭常與周杰倫（周董）、林俊傑（JJ）等好友相約在球場鬥牛，老蕭大讚周董擅長中距離急停跳投、街頭花式運球，「哥（周董）一準起來就是會準準準的準下去。」

自認球技滿不錯的老蕭，笑表示除了身高不夠高，無法灌籃，「其他都ok，控球外線稍微不穩定。」並透露自己球品很好，若有動怒，就用球技來解決。不過老蕭也因愛打籃球，曾數度受傷，發生過眉骨裂開濺血、輕微腦震盪等，他憶起某次大腿髖骨受傷，整隻腳變成反折的樣子，他說受傷當下很痛，回家休息後就好了。老蕭之前因「媽媽手」進行微創手術，恢復良好，現仍會復健，運動前後都會熱敷、冰敷。

老蕭常在空檔時間玩手遊，自爆在遊戲中，直接把角色取名「蕭敬騰」、「蕭敬騰本尊」，還會開語音跟大家一起同樂，但卻鮮少被發現他就是本人，直言：「大家看到名稱都不會相信是我，我也用得很開心。」甚至網友主動加他好友，他也會按確認。

此外，老蕭近來跨界創立茶飲新品牌「署茗職茶@At Tea」，日前開幕，每天平均熱銷上千杯，老蕭相當開心。昨恰好昨記者會在新店附近，老蕭結束後到店裡突襲，吸引大批粉絲朝聖，他變身成店員，幫忙叫號、拿飲料給客人，他在店內喊：「168號，一路發！」加碼握手，逗得顧客笑開懷。

蕭敬騰出席活動。（吳松翰攝）

蕭敬騰在飲料店跟粉絲熱情互動。（許雅淳攝）

(中時 )