被鑽石迷惑後來發現竟是一場空，桃園一名53歲陳姓男子，去年認識一名女子，愛上對方的陳男很快展開追求，期間還答應要送女子鑽石，一個月後兩人發生關係，女子向陳男討鑽石，結果他坦承根本沒錢可以買，女子一怒之下控告陳男性侵。

認為被欺騙的女子，去年在公園認識陳男，表示對方不管她的意願，帶她到賓館發生關係，因此報警遭性侵，但陳男則解釋，該次上賓館是兩人第3次發生性行為，女子要求他送鑽石，不過自己沒錢可以送所以拒絕，女子才說要告他性侵。

陳男也拿出錄音佐證，電話中女子說「今天買鑽石我才出來，要不要今天就和解，不然我提告了」，女子報案性侵同時拿出大腿淤青的照片，但根據醫院驗傷單指出，女子頭部、臉還有下體都沒有外傷，無法判定遭強迫，且事後還向陳男要禮物，與一般被害人會有的反應不相符。

檢察官認為，雖然陳男答應要送鑽石，即使事後反悔，仍不屬強制性交，且事後有電話錄音、照片等證據，無法證明陳男性侵女子，因此陳男獲不起訴處分。

(中時電子報)