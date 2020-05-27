有個笑話說，在大陸有人買了批霜想服毒，結果吃了沒反應，才知道買到膺品。昨天在四川巴中市有位男子想尋短，不過他很幸運，先是拿刀自刎，刀刃卻鈍到無法傷人，結著又想跳河水，卻被趕來的消防人員一把抱住，將他帶回派所。

這起案子是發生在昨（26日）天上午，巴中市消防救援支隊119指揮中心接到報警稱：巴州區江灣城綠穀酒吧對面河邊有人跳河，指揮中心立即調派轄區特勤消防站，消防員到達現場後，瞭解到跳河輕生者是一名20歲出頭江蘇籍年輕男子。

派出所警員說，該男子是因為前一晚喝酒與女友發生吵架，隨後該男子5點左右拿了一把水果刀來到河邊跳進巴河。

現場消防、警員相繼到達，這名男子一直用水果刀在自己的脖子上劃，由於水果刀已經鈍了，男子花了1個小時還是未果，經勸說無效後酒癮犯了聲稱要喝酒。

現場警員派人去買兩瓶白酒後，該男子情緒愈加煩躁，員警於是要求所有人退後，留一名救援人員給該男子送酒。這時，救援人員利用男子接酒的時機一下把輕生男子按在水裡，消防員在水裡控制男子，順利將他拉上岸帶回派出所。

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