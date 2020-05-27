恆春鎮長盧玉棟遭控賄選 二審當選無效定讞 19:572020/05/27 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東恆春鎮長盧玉棟在2108年當選鎮長後，遭控訴賄選，27日二審高雄高分院判定選無效定讞。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東恆春鎮長盧玉棟在2108年當選鎮長後，遭對手張榮志控訴其於競選期間透過樁腳邱證錩、吳桂林分別以一票800元、1000 元為其買票，一審屏東地方法院認定盧玉棟確有授意其樁腳邱證錩、吳桂林買票，而判決其當選無效盧玉棟不服上訴，27日二審高雄高分院駁回其上訴，確定鎮長當選無效。 (中時 ) #屏東 #恆春 #鎮長 #盧玉棟 #賄選 #二審 #當選無效 也許您會感興趣 推薦閱讀 雨炸南台 多處淹水 山區停電 04:102020/05/23 地方新聞 對流旺盛！南投、屏東大雨特報 午後山區雨勢大 10:202020/05/24 生活 恆春旅遊醫院重建預算無上限？陳時中：加碼至4億5千萬 14:402020/05/24 生活 陳時中花襯衫爆紅！網狂問哪裡買 他給答案了 19:082020/05/24 生活 防疫五月天力挺墾丁業者不領情？ 5大聯盟協會合發聲明闢謠 22:522020/05/24 生活 阿中穿花襯衫搭木屐遊墾丁引領風潮 2020最時髦穿搭遊程在恆春 19:272020/05/25 生活 求償301萬 二審認醫師無過失 04:102020/05/26 社會新聞 超跑富少炸隧道釀2死3傷 二審輕判1年2月 11:522020/05/26 社會 遭控掏空東洋製藥 林榮錦二審逆轉無罪 11:042020/05/27 社會 政治熱門新聞 蔣經國日記為何點名陳菊？趙少康爆驚人「真相」！ - 政治 罷韓為何爆黑道監票？趙少康嘆：韓粉… - 政治 高雄大雨後這情景 女網友一路驚呼：塌了塌了！ - 政治 被蔣經國日記多次點名！陳菊說話了 - 政治 高雄又迎大雨 杏仁哥：怕的不是淹水 而是… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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