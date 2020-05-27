屏東恆春鎮長盧玉棟在2108年當選鎮長後，遭對手張榮志控訴其於競選期間透過樁腳邱證錩、吳桂林分別以一票800元、1000 元為其買票，一審屏東地方法院認定盧玉棟確有授意其樁腳邱證錩、吳桂林買票，而判決其當選無效盧玉棟不服上訴，27日二審高雄高分院駁回其上訴，確定鎮長當選無效。

(中時 )