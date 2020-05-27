近來中職的話題一直圍繞在「彈力球」，甚至球團領隊會議決定下半季更換下修恢復系數的新球，不過，對於球隊總教練而言，比賽用球並不影響比賽作戰，而且已經被炒作過頭了。

富邦悍將總教練洪一中指出，更換新球對比賽作戰不會有所差別，主要是比賽作戰採取短打或是打帶跑，與長打沒有太大關係，所以作戰與球的彈性沒有太大差別，至於上、下半季的球不同，反正都是比賽，不會有很大的影響。

洪一中認為，比賽用球的恢復系數多少會影響守備，因為球的彈性好，球打出去的滾動較快，相對野手反應時間較少；至於會不會影響投手的表現成績？這是很難用成績對照

樂天桃猿隊總教練曾豪駒表示，領隊會議下修比賽用球的恢復系數，對投手會有幫助，大家決定更換新球，這是往好的方向在前進，然而比賽還是要回歸本質，球員本身的技術需要提升才對。

比賽用球的恢復系數多少影響球員，曾豪駒認為，球的滾動快慢，野手守備移動速度就有差別，不過，4隊都是使用一樣的球，最重要還是球員本身的技術，如果沒有提升技術，仍會出現投打不均，不需要太過炒作這樣的話題。

(中時 )