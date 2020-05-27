扇形車庫旁臺鐵宿舍群要動了！全區66棟文資審議准拆18棟。（吳敏菁攝）

立委黃秀芳、陳素月邀集立法院交通委員會考察彰化市扇形車庫，要求加快扇形車庫周邊活化腳步，縣長王惠美、市長林世賢也請求加速推動鐵路高架化和台中捷運綠線到彰化。（吳敏菁攝）

全台唯一扇形車庫已一躍成為彰化市觀光亮點，周邊台鐵宿舍群也登錄文化地景，卻閒置荒廢，立委黃秀芳、陳素月邀集交通部次長陳彥伯暨交通部團隊考察，尋求活化契機，彰化縣長王惠美和市長林世賢也要求加速鐵路高架化和台中捷運路線到彰化的腳步。

立法院交通委員考察扇形車庫，台鐵局簡報，扇形車庫是全台碩果僅存，有360度旋轉轉盤還在運作，是動態蒸氣火車頭旅館，住著蒸汽機車CK101、CK124及DT668。柴電機車27輛和柴液機車4輛、電力機車17輛與88噸救險吊車1輛等，近年配合古蹟開放參觀，逐步發展具文創、觀光休憩功能。

黃秀芳指出，更活化扇形車庫不僅是彰化人，也是全民的期待，緊鄰彰化鐵路宿舍群是極具意義的腹地，但從怪手搶下後，4年來沒積極作為，整體景觀都沒有改變，不能再原地踏步了。

台鐵表示，台鐵宿舍群已經登錄文化地景，得通過文化價值評估才能啟動作業，經彰化文化局等相關調查，全區66棟含5個防空洞，6棟是歷史建築，其中彰化市公所租6棟，多次協調敲定拆除18棟。

台鐵今年提報拆除整理計畫，文資審議已通過，但3家開標在最低標以下，還待議價，台鐵承諾最慢今年一定會動工。黃秀芳和陳素月則要求，未來整區怎麼營運、管理也得先規劃。

王惠美則指出，台中捷運綠線延伸到彰化，己取得共識，彰化市鐵路高架化，也獲得縣議會出具同意函，5月送交通部，希望盡速核准，讓彰化能開始有所改變。

交通部次長陳彥伯承諾，會依照程序審查，與地方政府合作將案件送到行政院核定。

(中時 )