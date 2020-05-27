漁業署今對台鹽綠能4案漁電共生進行第2次審查，經4小時的審查過程後，漁業署向台南市政府要求提出具體的生態補償計畫，才能進行後續開發，而環團則希望在光電環社檢核機制出爐前，這四案開發審查均能暫緩。

為配合國家綠能發展政策，以及吸引google等國際綠能買家青睞，台南市近年積極向光電業者招手，但由於台南沿海地區與國際野鳥重要棲地高度重疊，是黑面琵鷺、小燕鷗等水鳥棲息與覓食的熱區，因此有環團認為推動光電政策時更需審慎考量光電的綠色衝擊問題。

地球公民基金會專案主任蔡卉荀指出，今審查的四案分別位在北門、七股，其中又以七股的開發最讓人憂心，由於先前七股已通過漁電共生2案合計311.72公頃，若接下來這這4案再通過，恐會造成累積效應，呼籲漁業署與台南市政府應先進行完整環社評估再行審查。

蔡卉荀說，在環團努力下，目前中央正在研擬的光電環社檢核，已完成初步版本，經濟部與農委會正進行程序上的確認，能源局應盡速公告光電環社檢核機制，並協助地方政府更積極盤點轄內案場、生態衝擊與評估累積效應，而農委會在檢核機制出爐前，也應暫緩進行漁電共生的開發審查。

但與會專家認為，目前台南地區的光電案場面積量還未佔相當比例，對生態環境的影響較小，應不至造成太大危害，且市政府預計成立監督小組，開發單位也承諾進行長達20年的生態監測，並於每年進行報告，因此要求台南市政府提出台南沿海地區的生態補償計畫即可通過。

(中時 )