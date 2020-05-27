保單大改款即將進入倒數最後一個月，壽險業者表示，7月1日之後，保證利率的不分紅保單、醫療險等勢必變貴10～30％不等，至於利變保單則因死亡門檻法則，內部報酬率（IRR）少10個基本點（1基本點等於0.01百分點），若宣告利率再下降，則出場時間將延長。

簡單來說，現在不少保戶投保利變壽險，若七年想提早解約出場，新台幣保單的IRR約0.8～1％，7月1日後若宣告利率不變，則七年出場IRR約降到0.7～0.9％，撐一點還是有1％的機會；美元保單現在七年IRR約2～2.3％多，7月1日後還是2～2.2％附近。

但若下半年資本市場再變化，債券利率再探低，宣告利率若再下降，新台幣保單七年IRR也就可能跌破1％，屆時可能要拉長到10年出場，甚至作好當遺產傳承的打算。

不過，雖然7月1日有死亡門檻法測、宣告利率平穩機制、契約服務利潤（CSM）不得低於零等新制度上路，且責任準備金利率調降1～2碼，但因為上半年壽險公司因應新冠肺炎疫情，及資本市場波動，宣告利率已調降，新台幣跌破2％，美元理財型利變宣告利率也多跌破3％，買氣已受衝擊，所以5月至今似乎無太大的停售效應。

在現有儲蓄險停售前的最後一月，壽險公司目前也在低調的「提醒」保戶注意，但因為保險局嚴格限制以「停售」作宣傳，抓到會被重罰，所以各公司也不敢公開宣傳「明星商品」，或出現太大的停售效應，以免被盯上。

壽險業者分析，如果是傳統不分紅保單，如近期熱賣的六年繳費年年還本終身壽險，及醫療險、失能險、長照險等，7月1日保費就會明顯拉高至少10％以上。

但若是利變保單，如現在各家主力商品利變壽險，可靠宣告利率支撐，責任準備金利率下降造成保單預定利率下降，即保證利率可能降1～2碼，但若宣告利率不變，增值回饋金反而變多（宣告利率減預定利率，乘上保價金等於增值回饋金），僅有門檻法則影響IRR約10個基本點。

唯一的變數就是宣告利率再降低，屆時投報率就會明顯不如現在，宣告利率並不保證，就是未來保戶的IRR也要像股票一樣，看行情決定投報率及出場時間。

(工商 )