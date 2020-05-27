新冠肺炎使得「零接觸」及「宅經濟」成社會趨勢，視訊軟體、電商網購及線上學習使用率大增，數位轉型也成為廠商要盡速面對的課題。外貿協會董事長黃志芳27日表示，這波疫情讓各企業單位都意識到數位轉型的重要性，這將決定未來企業的生存與競爭力；電電公會理事長李詩欽也強調，AI、智慧製造、邊緣運算、雲端運算及大數據將影響企業的競爭力，圍繞在旁邊的就是數位轉型。

為讓業界了解後疫情時代數位經濟的趨勢，經濟部國際貿易局與外貿協會27日辦理「後疫時代數位商機探索論壇」，並同步於經貿透視Facebook粉絲團與外貿協會YouTube頻道線上直播，吸引線上線下共計超過500人次參加。

黃志芳表示，這波疫情讓數位轉型加快了5到10年，此時此刻不論是公部門或私人企業都體會到數位轉型的迫切性。數位化的程度將決定未來企業的生存與競爭力，外貿協會不僅展覽、產品發表會和買主拓銷洽談會等活動全面數位化，更開辦線上數位學院協助台灣中小企業適應這波衝擊。

李詩欽則強調，5G是台灣的未來、10年最大的商機，AI、智慧製造、邊緣運算、雲端運算及大數據將影響企業的競爭力，圍繞在旁邊的就是數位轉型。

台灣微軟合作夥伴暨商務事業群總經理林劍福放下科技不談，特別強調數位轉型的重點不是數位、而是轉型。每個員工都要擁抱挑戰，改良產品為客戶解決難題與挑戰，用同理心了解客戶真正的需要，甚至與客戶建立夥伴關係，便能順利轉型產品。

在電商網購方面，台灣樂天市場財務長李志興表示，電商絕對是未來交易的重要平台，尤其電商可做到實體店面無法做到的大數據分析，了解客戶的需要而有精準的行銷；TutorABC總經理黃嘉琦則提到，大數據、互聯網與AI將讓全世界成為一所學校，每個人都能有公平受教的機會，在數位平台上獲得所需的知識與技能課程，更可以因材施教。

(旺報 )