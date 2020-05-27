台南曾文區27日早上10點在六甲區公所開「區域聯防共同審查」會議。（台南六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

為加速民眾領到急難紓困金，台南市大新營區6區公所25日舉辦區域聯防共同審查會議，由於成效良好，曾文區各區27日早上10點在六甲區公所開「曾文區區域聯防共同審查會議」，有市府社會局主祕朱棟等人與會提供專業建議，希望一起研商紓困申請案的各種疑難雜症解決與因應之道。

民政局長顏振標表示，大新營6區公所區域聯防共同審查方式，大大提高審核速度，很高興曾文區5區公所也接棒召開，希望台南市各區公所發揮團隊精神讓紓困方案更有效率。

此外，大北門區佳里、北門、七股、學甲、將軍、西港6區區公所得知曾文區5區將辦理聯審會議，各區區長也將親自帶領社會課長與承辦人前來觀摩與學習，順便可藉機與社會局交換意見，達到事半功倍之效果。

社會局長陳榮枝特別提出，各區可在會議前一天將紓困爭議個案事前以書面資料先給社會局，如此聯審會議將更有效率地解決承辦人疑慮。

新營區長魏文貴表示，承辦人員提出較具難認定的申請案包括有的人已領取失業急難救助金、打零工如何確認受影響、同戶實際共同居住人口難以認定。

27日的審查會同樣也出現姊妹都離婚後，戶籍都留在娘家，卻沒有居住事實；夫妻離婚後還住在一起，都提出紓困申請，讓公所受理人員十分困擾。

六甲區長陳啟榮表示，紓困申請審查以「從速、從簡、從寬」為原則，若申請者已簽切結書，未來若被舉證違法申請經查屬實，紓困金還是會被追回。此外，經由「區域聯防共同審查」方式運行之後，曾文區各區公所的急難紓困核定率也能達標到9成左右。

(中時 )