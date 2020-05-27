扇形車庫是彰化觀光的亮點。（吳敏菁攝）

彰化扇形車庫2013年只有15萬餘人參訪，到2018年衝破36萬人，是鐵道迷最經典行程，讓彰化人驕傲，卻又汗顏、惋惜，周邊諾大閒置機關辦公室、倉庫，加上被鐵皮圈圍台鐵舊宿舍群，沒能納入共構鐵道文化園地，缺乏有力統籌，加上產權複雜，一直在原地踏步。

扇行車庫入口就擠在民生地下道旁，改善交通動線，牽涉未來鐵路高架化等的都市計畫，需要時間，但逐步活化閒置機關辦公廳舍、宿舍群等，注入活力，增加更多尋寶樂趣和停留時間，卻也沒進度，不少遊客千里迢迢而來，5分鐘、10分鐘逛完，拍拍照後就走人了！

臺鐵局2、3年前就委託顧問公司辦理「彰化扇形車庫周邊地區整建營運移轉案」招商，以扇形車庫的獨特性商標，引進民間租金及企業經營模式，創造周邊商機，提供休憩環境。

台鐵計畫著將周邊機關辦公室、倉庫和機關舊宿舍 的公園用地、乙種工業區，作為博物館、商店、休憩販賣部、餐飲，讓人期待不已，但是招了好幾年了，就是流標再流標，推動不了的原因，值得檢討問題的環節，對策下藥，不是一再虛應，「已經在委託招商了！」

台鐵宿舍群活化也談了4年，進入拆除整理環境階段，總算要「動一下」，但拆除容易，保留的諾大建築群，怎麼修復、管理、活化，擺脫持續荒蕪、破敗、養蚊子，則是更大工程，台鐵和縣府兩造後續怎麼合作，都需要更積極的行動力，達成更明確的共識和分工。

(中時 )