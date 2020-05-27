開打前馬保國「提醒」裁判很危險，說自己有個習慣動作容易傷到裁判，讓裁判不以為然 (影音取自YouTube/大千世界，若被刪除請見諒)

「渾元形意太極拳掌門人」馬保國慘遭業餘拳手王慶民單方面痛毆，短短30秒昏厥落敗，引發軒然大波，大陸網友紛紛痛罵「騙子」，而馬保國開賽前一句話，更是讓他慘成笑柄，網友直說「裁判應該笑到不行了」。

馬保國賽前自信滿滿，似乎無法想像自己會輸的情景，甚至在即將開賽時，上前「提醒」裁判，稱「我有個習慣動作，很怕傷到你」，讓裁判好傻眼。

眼見裁判似乎不以為然，馬保國繼續說：「你不要小看」，接著突然伸手到裁判脖子上點了一下：「你看，這個地方容易傷到你，看我說的東西，你不要小看」。

聽到這邊，裁判似乎已經忍耐到極限，直接反嗆「你別再說了，我不怕」。1分鐘後，馬保國吃到對手右鉤拳，暈倒在賽場上。

網友笑翻紛紛留言：「裁判還來不及喊停，馬大師已經躺下休息了，怕誤傷到裁判」、「馬老師為了怕誤傷裁判 只好讓對方KO三次倒地不起 太感人了」、「馬老師一夜間從大師變網紅」、「善解人意馬大師，裁判還沒說停，他就停了」、「太極師傅倒地姿勢都相當一致，太專業了」、「太極大絕招，用臉揍對手拳頭」。

(中時電子報)