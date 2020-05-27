汛期即將到來，電線桿丶路樹倒伏影響安全；台電南投區營業處表示，台電對配電線路、設備巡(點)檢均依據電業法相關規定，每年需辦理二次巡檢及一次點檢作業，另配電級電線桿亦有規範其強度等級，對迎風面或長桿距之電桿均提高一等設計，平時巡檢除目視外觀之外，亦對其桿身會採行敲叩後，聽強度聲音以辨識是否達到汰換程度。

因南投並未處於沿海地區，較不易被風化影響，因此，電線桿斷桿或倒塌原因，大多為強風及大樹倒塌，拉扯壓斷桿線所致。一根電桿使用年限是20年，超過17級強風就可能導致斷桿。

防汛期前，台電將加強配電線路巡視及樹竹修剪工作，以防範大樹倒塌拉扯壓斷電線桿造成停電事故，另積極推動防災韌性線路改良工程，以提升供電穩定性，讓民眾放心用電。

汛期或颱風期間，台電也籲請民眾如遇有電線掉落，請勿撿拾並協助通報台電客服專線電話1911，台電將派員立即處理，以避免發生感電意外。

(中時 )